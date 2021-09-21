У США тіктокерка створила абсурдні варіанти логотипів брендів. Компанії вирішили їх використати

У США 24-річна тіктокерка Емілі Зугай переробила логотипи відомих брендів, пожартувавши з дизайнерів, які оновлюють старі логотипи для просування.

Нині Зугай має понад 880 тисяч підписників у TikTok. Серія відео, яку випустила художница-портретистка з Вісконсина 8, 11 та 16 вересня, стала вірусною. У них дівчина критикує логотипи відомих компаній і показує свій варіант — зазвичай абсурдний, із безглуздими шрифтами і помилками в назвах.

Усі три ролики стрімко поширилися в соцмережі і набрали понад 10 мільйонів переглядів кожен. На відео звернули увагу і представники брендів, чиї логотипи переробила Зугай, деякі з них навіть почали використовувати нові варіанти.

Зокрема, Зугай переробила логотипи компаній Apple, Starbucks, TikTok, Tampax, Adobe, гоночної ліги Nascar, видання The Washington Post, клубу з американського футболу Detroit Lions, а також сервісу Tinder.

Останні два бренди змінили у соцмережах назви, взявши варіант Зугай, а в акаунті TikTok видання Washington Post з’явився скетч про обрання нового логотипу з Джорджем Бушем.

Співробітники компанії Adobe, які самі попросили оновити своє лого, роздрукували варіант Зугай і повісили кілька копій над справжнім логотипом біля входу в офіс.

Тіктокерка розповіла виданню Insider, що не очікувала такої реакції на свої відео. На думку дівчини, її ролики стали популярними, бо вона вибрала відомі всім логотипи. Нині десятки компаній просять Зугай у коментарях переробити і їхні логотипи.

У неділю, 19 вересня, Зугай опублікувала в TikTok продовження реакції на те, що офіційний акаунт платформи змінив свій логотип на її дизайн. У відео голос за кадром запитує «Що я зробила?», а дівчина в подиві прикриває рот рукою.