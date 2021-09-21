В США тиктокерша создала абсурдные варианты логотипов брендов. Компании решили их использовать

В США 24-летняя тиктокерша Эмили Зугай переделала логотипы известных брендов, подшутив над дизайнерами, которые обновляют старые логотипы для продвижения.

Сейчас у Зугай более 880 тысяч подписчиков в TikTok. Серия видео, которую выпустила художница-портретистка из Висконсина 8, 11 и 16 сентября, стала вирусной. В них девушка критикует логотипы известных компаний и показывает свой вариант — обычно абсурдный, с бессмысленными шрифтами и ошибками в названиях.

Все три ролика стремительно распространились в соцсети и набрали более 10 миллионов просмотров каждый. На видео обратили внимание и представители брендов, чьи логотипы переделала Зугай, некоторые из них даже начали использовать новые варианты.

В частности, Зугай переделала логотипы компаний Apple, Starbucks, TikTok, Tampax, Adobe, гоночной лиги Nascar, издания The Washington Post, клуба по американскому футболу Detroit Lions, а также сервиса Tinder.

Последние два бренда изменили в соцсетях названия, взяв вариант Зугай, а в аккаунте TikTok издания Washington Post появился скетч об избрании нового логотипа с Джорджем Бушем.

Сотрудники компании Adobe, которые сами попросили обновить свое лого, распечатали вариант Зугай и повесили несколько копий над настоящим логотипом у входа в офис.

Тиктокерша рассказала изданию Insider, что не ожидала такой реакции на свои видео. По мнению девушки, ее ролики стали популярными, потому что она выбрала известные всем логотипы. Сейчас десятки компаний просят Зугай в комментариях переделать и их логотипы.

В воскресенье, 19 сентября, Зугай опубликовала в TikTok продолжение реакции на то, что официальный аккаунт платформы изменил свой логотип на ее дизайн. В видео голос за кадром спрашивает «Что я сделала?», а девушка в недоумении прикрывает рот рукой.