У безлюдній частині острова в Хорватії знайшли англомовну жінку, яка втратила пам’ять. Поліція намагається встановити її особу

У Хорватії на острові Крк виявили жінку, яка не пам’ятає, хто вона та звідки.

Про це з посиланням на поліцію повідомляє Associated Press.

За словами правоохоронців, жінка сиділа на нерівній скелі у віддаленій частині острова, де живуть ведмеді, коли її 12 вересня знайшли місцеві мешканці.

Також зазначається, що незнайомка говорить англійською, при ній не було ані документів, ані телефону.

Наразі хорватські правоохоронці намагаються встановити особу жінки, обшукують місцевість та опитують мешканців і туристів.

«Кілька порад, отриманих від громадян Хорватії та з-за кордону щодо особи жінки, перевіряються та розслідуються», — розповіли в поліції.

Окрім цього, правоохоронці оприлюднили фотографію знайденої жінки — на вигляд їй до 60 років, вона білявка з блакитними очима. Коли її знайшли, жінка була одягнена в темно-синю сорочку з капюшоном із білими смужками, чорні штани, кросівки та рожевий капелюх, а на обличчі в неї була кров.

Зараз незнайомка перебуває в лікарні в місті Рієка. Її стан стабільний.