В безлюдной части острова в Хорватии нашли англоговорящую женщину, потерявшую память. Полиция пытается установить ее личность

В Хорватии на острове Крк обнаружили женщину, которая не помнит, кто она и откуда.

Об этом со ссылкой на полицию сообщает Associated Press.

По словам правоохранителей, женщина сидела на неровной скале в отдаленной части острова, где живут медведи, когда ее 12 сентября нашли местные жители.

Также отмечается, что незнакомка говорит на английском, при ней не было ни документов, ни телефона.

Сейчас хорватские правоохранители пытаются установить личность женщины, обыскивают местность и опрашивают жителей и туристов.

«Несколько советов, полученных от граждан Хорватии и из-за рубежа относительно ее личности, проверяются и расследуются», — рассказали в полиции.

Кроме этого, правоохранители обнародовали фотографию найденной женщины — на вид ей 60 лет, она блондинка с голубыми глазами. Когда ее нашли, женщина была одета в темно-синюю рубашку с капюшоном с белыми полосками, черные брюки, кроссовки и розовую шляпу, а на лице у нее была кровь.

Сейчас незнакомка находится в больнице в городе Риека. Ее состояние стабильно.