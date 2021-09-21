ФІФА покарала збірну Угорщини за расизм в матчі з Англією. Вболівальники закидали гравців стаканами і туалетним папером

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) покарала збірну Угорщини за расистські вигуки і дії вболівальників на адресу гравців збірної Англії під час матчу кваліфікації Чемпіонату світу — 2022, який проходив 2 вересня. Тоді англійці перемогли з рахунком 4:0.

Про це повідомляють CNN і Sky Sports.

У якості покарання збірна Угорщини має провести два наступні домашні матчі (один з яких умовно) при порожніх трибунах, а також виплатити штраф у майже 185 тисяч євро. Таким чином, Угорщина 9 жовтня зіграє поєдинок проти Албанії без фанатів. Умовне покарання набуде чинності, якщо протягом двох років подібний інцидент повториться.

Що сталося?

Зустріч проходила на стадіоні «Пушкаш Арена» у Будапешті. Майже на самому початку англійців освистали. Далі на адресу темношкірих гравців почали звучати образи і крики, схожі зі звуками мавп. Уболівальники також кидали в англійців стаканчики, ймовірно, з пивом, фаєри, а ближче до воріт — рулони туалетного паперу.

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після матчу назвав поведінку вболівальників неприпустимою. Він закликав ФІФА вжити рішучих заходів.