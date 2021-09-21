Латвійські військові на навчаннях загубили безпілотник. Тепер просять допомоги у грибників

У Латвії під час великих військових навчань Namejs 2021 загубився армійський безпілотник.

Як повідомляє Delfi з посиланням на представника Національних збройних сил, звʼязок із ним втратили 16 вересня на маршруті Резекне — Гулбене, де він впав — невідомо.

Зазначено, що дрон був без озброєння, але призначений для підтримки військових завдань. У нього сіре забарвлення, розмах крил 2,8 метра, довжина 1,4 метра і вага близько шести кілограмів.

Армія Латвії попросила грибників, лісників і місцевих жителів допомогти в пошуках і повідомити, якщо безпілотник знайдеться.