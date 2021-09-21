Латвийские военные на учениях потеряли беспилотник. Теперь просят помощи у грибников

В Латвии во время крупных военных учений Namejs 2021 пропал армейский беспилотник.

Как сообщает Delfi со ссылкой на представителя Национальных вооруженных сил, связь с ним потеряли 16 сентября на маршруте Резекне — Гулбене, где он упал — неизвестно.

Указано, что дрон был без вооружения, но предназначен для поддержки военных заданий. У него серый окрас, размах крыльев 2,8 метра, длина 1,4 метра и вес около шести килограммов.

Армия Латвии попросила грибников, лесников и местных жителей помочь в поисках и сообщить, если беспилотник найдется.