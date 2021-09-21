Bihus.Info: Сімʼя головного експерта країни Рувіна володіє квартирами і авто на десятки мільйонів

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін і його сімʼя користуються дорогою нерухомістю і автомобілями, які їм не належать, а також володіють майном, вартість якого не відповідає офіційним доходам.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Згідно з останньою декларацією Рувіна, він і його дружина мають у власності дві старі квартири на 147 і 59 квадратних метрів, один гараж, одне нежитлове приміщення на 152 квадратних метри, в якому дружина тримає салон, а також новий автомобіль Land Cruiser 2017 року випуску і Toyota Сamry 2009 року. При цьому ціни на деяке майно вказані нижче ринкових (значно).

Журналісти зазначають, що в декларації Рувіна Land Cruiser куплений за 730 тисяч грн, хоча його ринкова ціна 1,5 млн гривень. Ціна нежитлового приміщення вказана як 1,2 млн грн, хоча комерційна нерухомість в тому ж будинку в чотири рази дорожче.