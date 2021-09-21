Bihus.Info: Семья главного эксперта страны Рувина владеет квартирами и авто на десятки миллионов

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин и его семья пользуются дорогой недвижимостью и автомобилями, которые им не принадлежат, а также обладают имуществом, стоимость которого не соответствует официальным доходам.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info.

Согласно последней декларации Рувина, он и его жена имеют в собственности две старые квартиры на 147 и 59 квадратных метров, один гараж, одно нежилое помещение на 152 квадратных метра, в котором жена держит салон, а также новый автомобиль Land Cruiser 2017 года выпуска и Toyota Сamry 2009 года. При этом цены на некоторые имущество указаны ниже рыночных (значительно).

Журналисты отмечают, что в декларации Рувина Land Cruiser куплен за 730 тысяч грн, хотя его рыночная цена 1,5 млн гривен. Цена нежилого помещения указана как 1,2 млн грн, хотя коммерческая недвижимость в том же доме в четыре раза дороже.