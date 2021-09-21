Індія відновлює експорт вакцин проти коронавірусу. Країну вважають найбільшим виробником препаратів у світі

Міністр охорони здоровʼя Індії Мансух Мандавія оголосив, що з жовтня країна знову експортуватиме вакцини проти коронавірусу.

Відповідну заяву він зробив напередодні візиту премʼєр-міністра Нарендри Моді до Вашингтону на саміт лідерів США, Індії, Японії та Австралії, пише CNN.

Виробники вакцин в Індії очікують, що у жовтні вони зможуть виготовити понад 300 мільйонів доз для щеплення власного населення, а надлишки віддати на експорт.

«Ми допоможемо світу і завдяки COVAX ми також виконаємо свої зобовʼязання», — сказав міністр охорони здоровʼя Індії.

Наростивши виробничі спроможності, уряд країни вже у вересні очікує отримати 260 мільйонів доз вакцини від вітчизняних виробників. Очікується, що Індія стане ключовим постачальником вакцин для світу та для ініціативи COVAX за підтримки ООН.