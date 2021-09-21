Индия возобновляет экспорт вакцин против коронавируса. Страну считают крупнейшим производителем препаратов в мире

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия объявил, что с октября страна снова будет экспортировать вакцины против коронавируса.

Соответствующее заявление он сделал накануне визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон на саммит лидеров США, Индии, Японии и Австралии, пишет CNN.

Производители вакцин в Индии ожидают, что в октябре они смогут изготовить более 300 миллионов доз для прививки собственного населения, а излишки отдать на экспорт.

«Мы поможем мира и благодаря COVAX мы также выполним свои обязательства», — сказал министр здравоохранения Индии.

Нарастив производственные способности, правительство страны уже в сентябре ожидает получить 260 миллионов доз вакцины от отечественных производителей. Ожидается, что Индия станет ключевым поставщиком вакцин для мира и для инициативы COVAX при поддержке ООН.