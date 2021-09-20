СБУ розкрила схему із вивезення деревини. Щомісяця за кордон йшло по 30 фур

Служба безпеки України у Львівській області викрила схему двох місцевих жителів, які організували вивезення деревини за фіктивними документами за кордон.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначено, що чоловіки щомісяця вивозили з України по 30 фур деревини. У кожній з вантажівок знаходилося в середньому близько 1 тисячі кубометрів лісу. Для роботи схеми вони залучали службових осіб лісогосподарських підприємств Сумської, Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

Щомісяця за «послугу» покупки неврахованої лісосировини і фальсифікацію документів ділки оплачували лісничим майже 4 млн грн «відкатів».

Правоохоронці затримали підприємців під час передачі чергового траншу хабаря чиновникам лісогосподарських підприємств Сумської області.

Зараз СБУ встановлює всіх причетних до схеми. Слідчі дії тривають.