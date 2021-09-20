МЗС України вимагає від Білорусі звільнити українця, якому за протести дали 3 роки позбавлення волі

Міністерство закордонних справ України вимагає від Білорусі звільнити українського громадянина Михайла Ференця, якому суд Мінська дав 3 роки позбавлення волі за нібито «участь у діях, що грубо порушують громадський порядок», і «пошкодження майна».

Про це йдеться в заяві МЗС.

Відомство зазначає, що в суді не представили докази провини, сам українець не визнав себе винним, а правозахисний центр «Вясна» вніс його до списку політвʼязнів. Крім того суд не врахував до його загального строку 7 місяців у СІЗО. У МЗС вважають справу політично вмотивованою, а вирок протиправним.

«Бездоказове звинувачення та неправове засудження громадянина України є черговими проявами антиукраїнських дій Мінська. Справа Михайла Ференця — це черговий приклад білоруського «правосуддя», внаслідок якого за ґратами опинились десятки і сотні місцевих журналістів і правозахисників, громадських активістів, програмістів, студентів та пересічних громадян Білорусі», — сказано в заяві.

У МЗС додали, що продовжать захищати інтереси українця всіма доступними засобами.