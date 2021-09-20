Президент Німеччини приїде до України

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр здійснить офіційний візит до України 6 жовтня. До України він прибуде разом із дружиною.

Про це пише канцелярія німецького президента.

«Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вирушить до України 6 жовтня на запрошення президента України Володимира Зеленського», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час візиту Штайнмаєр візьме участь у заходах до 80-річчя трагедії у Бабиному Яру. Після цього він проведе зустрічі із різними українськими політиками та чиновниками.