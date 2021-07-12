Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром. Говорили про вступ до НАТО, реформи в Україні та Донбас

Президент Володимир Зеленський і президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр провели зустріч в Берліні, в ході якої обговорили реформи в Україні і питання безпеки на Донбасі.
Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський зазначив, що Україна робить все можливе для мирного врегулювання на Донбасі.
Також президенти говорили прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО, а також обмінялися думками щодо реформ у сферах судочинства і боротьби з корупцією.
Зеленський окремо розповів Штайнмаєру про антиолігархічний законопроєкт, запевнивши, що він разом з іншими законодавчими новаціями прибере великий бізнес з української політики. Штайнмаєр наголосив, що цей закон повинен забезпечити більшу прозорість і поліпшити бізнес-клімат в Україні. Це приверне німецькі інвестиції.
Крім цього, Зеленський повідомив Штайнмаєру про поточну ситуацію з пандемією в Україні та наголосив на важливості практичної підтримки вакцинами з боку ЄС і Німеччини.
Під час зустрічі порушувалося питання збереження історичної пам'яті та відновлення історичної справедливості. Яких саме тем торкалися лідери країн не вказано.
- Дводенний візит Зеленського в Німеччину почався 11 липня. Крім зустрічі з Штайнмаєром, в програмі президента переговори з канцлером ФРН Ангелою Меркель. «Північний потік — 2» буде центральною темою переговорів. Для України питання «труби» є глобальним і зачіпає енергетичну безпеку всієї Європи.
- Напередодні виконавчий директор Nord Stream 2 AG заявив, що будівництво газопроводу планують завершити в серпні.