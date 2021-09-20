У Міноборони запевняють, що держоборонзамовлення виконується, і вимагають «припинити безпідставні звинувачення»

Заступник міністра оборони України Олександр Носов запевняє, що відомство виконує Державне оборонне замовлення (ДОЗ) на цей рік, і вимагає припинити «необґрунтовані звинувачення» у зриві закупівель.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За його словами, станом на 18 вересня міністерство розмістило 84,5% від річного обсягу замовлень на виконання робіт, послуг, покупку зразків озброєння і військової техніки. «Міноборони укладає договори, контракти, авансує та своєчасно сплачує по взятих зобов’язаннях. Аби вийти на 100-відсотковий показник виконання ДОЗ, є ще 3 місяці цього року для укладання контрактів», — сказав Носов.

Він закликав окремих політиків і представників медіа припинити «огульно і безпідставно» звинувачувати оборонне відомство у невиконанні ДОЗ. Такими ж словами він відреагував на звинувачення від деяких виконавців замовлень, які дорікали відомству тим, що окремі підприємства-підрядники несвоєчасно постачають продукцію для Збройних сил.

«Міноборони не робить жодних винятків чи преференцій, а дає можливість виробникам і постачальникам чесно конкурувати. Тому, закликаю не втягувати відомство у боротьбу, а пропонувати якісну та привабливу продукцію для потреб Збройних сил», — підкреслив Носов.