В Минобороны уверяют, что гособоронзаказ выполняется, и требуют «прекратить необоснованные обвинения»

Заместитель министра обороны Украины Александр Носов уверяет, что ведомство выполняет Государственный оборонный заказ (ГОЗ) на этот год, и требует прекратить «необоснованные обвинения» в срыве закупок.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По его словам, по состоянию на 18 сентября министерство разместило 84,5% от годового объема заказов на выполнение работ, услуг, покупку образцов вооружения и военной техники. «Минобороны заключает договоры, контракты, авансирует и своевременно платит по взятым обязательствам. Чтобы выйти на 100% показатель выполнения ГОЗ, есть еще 3 месяца этого года для заключения контрактов», — сказал Носов.

Он призвал отдельных политиков и представителей медиа прекратить «огульно и безосновательно» обвинять оборонное ведомство в невыполнении ГОЗ. Такими же словами он отреагировал на обвинения от некоторых исполнителей заказов, которые упрекали ведомство в том, что отдельные предприятия-подрядчики несвоевременно поставляют продукцию для Вооруженных сил.

«Минобороны не делает никаких исключений или преференций, а дает возможность производителям и поставщикам честно конкурировать. Поэтому призываю не втягивать ведомство в борьбу, а предлагать качественную и привлекательную продукцию для нужд Вооруженных сил», — подчеркнул Носов.