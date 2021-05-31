StateWatch: Ряд предприятий пожаловались правительству на отсутствие средств для выполнения оборонного заказа

Ряд государственных оборонных предприятий пожаловались Кабинету министров на отсутствие финансирования тайных военных проектов в рамках оборонного заказа Министерства обороны.

Об этом сообщила сеть общественных организаций, которые выступают за реформу гособоронзаказа — StateWatch, НАКО и Проект реформы оборонных закупок.

В частности, Павлоградский химический завод, производящий снаряжение ракетных двигателей, заявил, что Минобороны игнорирует указ президента о создании новых видов ракетного вооружения и боеприпасов. В частности, Минобороны затянуло с решением заказать производство ракетных комплексов «Ольха», «Ольха-М», «Гром» и других.

На химзаводе подчеркнули, что не могут получить финансирование от министерства, потому производственные мощности предприятия простаивают, а профессиональный персонал уволен. За прошлый год Павлоградский химзавод получил 156,8 миллиона гривен чистых убытков.

Запорожское госпредприятие «Радиоприбор», которое специализируется на производстве радиоаппаратуры для ВСУ, сообщило, что не имеет прямых контрактов с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа. У них есть только субподряд от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова, которое производит БТР-4Е для армии. Из-за незагруженности и несвоевременных выплат от бюро, которое в свою очередь не может вовремя получить деньги от Минобороны, предприятие не может гарантировать системную работу. На конец прошлого года задолженность конструкторского бюро перед «Радиоприбором» составила 4,9 миллиона гривен.

Скриншот / StateWatch

Производитель аппаратуры спецсвязи, львовский завод «Лорта» в течение прошлого года не получило от Минобороны финансирование за заказанную продукцию. На ее производство завод потратил 25 миллионов гривен собственных средств.

StateWatch

Ряд предприятий Государственного космического агентства сообщили правительству, что программа производства военных транспортных средств была профинансирована лишь на 25%. В частности, отсутствует оборонный заказ на производство новых танков «Краб» и «Булат».

Скриншот / StateWatch

Общественные организации обращают внимание, что государственный оборонный заказ в 2020 и в 2021 годах правительство утвердило с существенным опозданием — почти на полгода. Поэтому государственные оборонные предприятия остались без должного финансирования.