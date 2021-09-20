У Білорусі росіянка отримала півтора року колонії за твіт про Лукашенка

Суд Московського району Бресту (Білорусь) засудив росіянку Ірину Вікхольм до півтора року колонії за статтею про наклеп на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє білоруський телеканал «Белсат».

Приводом для кримінальної справи став твіт Вікхольм про посадку літака Ryanair у Мінську.

«Черговий злочин Лукашенка: акт державного авіапіратства», — написала жінка в кінці травня 2021 року, після чого її затримали.