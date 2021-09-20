В Беларуси россиянка получила полтора года колонии за твит о Лукашенко

Суд Московского района Бреста (Беларусь) приговорил россиянку Ирину Викхольм к полутора годам колонии по статье о клевете на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом сообщает беларусский телеканал «Белсат».
Поводом для уголовного дела стал твит Викхольм о посадке самолета Ryanair в Минске.
«Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства», — написала женщина в конце мая 2021 года, после чего ее задержали.
В суде россиянка заявляла отвод судье и гособвинителю, но суд просьбу не удовлетворил. Также она отказалась от назначенного ей адвоката.
- В Беларуси учитель гимназии города Сморгонь Андрей Петровский получил полтора года колонии за «клевету на президента». Он показал ученикам оппозиционное видео с критикой Александра Лукашенко.