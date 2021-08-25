В Беларуси школьный учитель получил полтора года колонии за критику Лукашенко

В Беларуси учитель гимназии города Сморгонь Андрей Петровский получил полтора года колонии за «клевету на президента». Он показал ученикам оппозиционное видео с критикой Александра Лукашенко.

Об этом пишет правозащитный центр «Вясна».

Приговор объявил Сморгонський районный суд 25 августа. Петровского признали виновным по ч. 1 ст. 367 УК РБ (клевета на президента). Сам учитель свою вину не признал.

Петровский работал учителем истории и обществоведения в местной гимназии. В марте 2021 года он показал 11-летним школьникам на уроке видео под названием «Конституция пошла на проституцию», где был изображен логотип оппозиционного Telegram-канала NEXTA.

В этом видео была критика Лукашенко, которого называли кровавым диктатором. Беларусские правоохранители считали, что видео содержит «заведомо ложную информацию, порочащую президента».

Во время показа видео на уроке присутствовал сын местного чиновника, который снял это на мобильный телефон и опубликовал в «семейном чате». После этого учителя уволили.

Сам Петровский отмечал, что претензии к нему были и раньше. В частности, он был единственным, кто не вступил в официальный профсоюз, а также организовал в школе «комнату истории», где были беларусские оппозиционные политики-националисты и бело-красно-белый флаг.