У Південній Африці бджоли вбили 63 пінгвіни, яким загрожує зникнення

Зразки, які взяли у пінгвінів, відправили для тестування на захворювання і токсикологію. Вони показали, що пінгвіни було здоровими та без зовнішніх фізичних ушкоджень. Розтин показав, що у всіх пінгвінів було кілька укусів бджіл.

Тварин знайшли мертвими у Саймонс-тауні, невеликому містечку неподалік Кейптауну. Цей район є національним парком, і медоносні бджоли мису є частиною екосистеми.

Південноафриканський фонд охорони прибережних птахів повідомив, що рій бджіл вбив 63 африканських пінгвіни, що перебувають під загрозою зникнення. Про це повідомляє The Guardian .

«Після досліджень ми виявили укуси бджіл навколо очей пінгвінів. Це дуже рідкісне явище. Ми не очікуємо, що це буде відбуватися часто, це випадковість. На місці події також були мертві бджоли», — сказав ветеринар з фонду Девід Робертс.

Африканські пінгвіни, які населяють узбережжя і острови південної частини Африки, внесені в червоний список Міжнародного союзу охорони природи — це означає високий ризик їхнього зникнення.