В Южной Африке пчелы убили 63 пингвинов, которым грозит исчезновение

Образцы, которые взяли у пингвинов, отправили для тестирования на заболевания и токсикологию. Они показали, что пингвины было здоровыми и без внешних физических повреждений. Вскрытие показало, что у всех пингвинов было несколько укусов пчел.

Животных нашли мертвыми в Саймонс-тауне, небольшом городке недалеко от Кейптауна. Этот район является национальным парком, и медоносные пчелы мыса является частью экосистемы.

Южноафриканский фонд охраны прибрежных птиц сообщил, что рой пчел убил 63 африканских пингвинов, которые находятся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает The Guardian .

«После исследований мы обнаружили укусы пчел вокруг глаз пингвинов. Это очень редкое явление. Мы не ожидаем, что это будет происходить часто, это случайность. На месте происшествия также были мертвые пчелы», — сказал ветеринар из фонда Дэвид Робертс.

Африканские пингвины, которые населяют побережье и острова южной части Африки, внесены в красный список Международного союза охраны природы, что означает высокий риск их исчезновения.