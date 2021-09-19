Подарунок до відставки. У Німеччині створили плюшевого ведмедя Меркель

У Німеччині з нагоди відходу Ангели Меркель з поста канцлера випустили колекційну партію плюшевих ведмедів, схожих на Меркель.

Про це пише Stern.

Партія у 500 штук створена відомою фабрикою міста Кобург. Вона випускала іграшки Барака Обами, короля Людвіга, королеви Єлизавети II та інших політиків.

Одного ведмедя під номером 16 подарують особисто Меркель. Цифра символізує кількість років, які Меркель провела на посаді канцлера.

Решта зможуть купити іграшку за ціною €189. «Це не дитячі іграшки, це колекційні речі», — пояснив директор фабрики Мартін Герман.