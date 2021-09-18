Bloomberg склав рейтинг найбагатших родин світу. На першому місці — власники супермаркетів Walmart

Агентство Bloomberg склало черговий рейтинг найбагатших роди світу. На першому місці опинилися родина Волтонів, яка є власником мережі супермаркетів Walmart.

Про це йдеться на сайті агентства.

Загалом за рік пандемії статки 25 найбагатших родин світу зросли на 312 мільярдів доларів. Волтони посідають перше місце зі статками у 238 мільярдів доларів. Родині належить 48% акцій корпорації Walmart — одній із найбільших мереж супермаркетів у світі.

На другому місці зі статками в 141 мільярд доларів сім’я Марсів. Вони володіють однойменною корпорацією, яка випускає шоколадні батончики Mars, Snickers та інші, а також засоби для догляду за домашніми тваринами.

Третє місце у родині Кохів — 124 мільярди доларів. Вони керують промисловою корпорацією Koch Industries. На четвертому місці родина Гермесів (116 мільярдів доларів, власники французького дому моди Hermes), а на п’ятому — королівська родина Саудівської Аравії Аль-Сауд. Видання зазначає, що саме династія Саудів керує країною, а тому всі її підприємства, зокрема і ті, що видобувають нафту, фактично належать родині. Їхні статки оцінили в 100 мільярдів доларів.