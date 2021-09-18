Україна посилила протиповітряну оборону на північних кордонах

Збройні сили України у рамках навчань посилили протиповітряну оборону на півночі країни. Там розташовані державні кордони з Білоруссю та Росією.
Про це пише повітряне командування «Центр» у своєму Facebook.
«Підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ повітряного командування «Центр» здійснили висування на визначені позиції, що дає змогу суттєво посилити систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття», — зазначили там.
Посилення оборони відбулося у рамках навчань «Об’єднані зусилля — 2021». У командуванні закликають мешканців Чернігівської області не перешкоджати та не викривати маршрути передислокації військ.
- Стратегічні навчання «Об’єднані зусилля — 2021» триватимуть з 22 до 30 вересня на всіх військових полігонах та в акваторіях Чорного й Азовського морів. У них візьмуть участь понад 12 тисяч військових та понад 600 одиниць техніки та озброєння. Окрім українських військових, також будуть присутні представники Великої Британії, Грузії, Італії, Йорданії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Словаччини, Румунії, США, Угорщини та Швеції.