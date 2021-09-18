Украина усилила противовоздушную оборону на северных границах

Вооруженные силы Украины в рамках учений усилили противовоздушную оборону на севере страны. Там расположены государственные границы с Беларусью и Россией.
Об этом пишет воздушное командование «Центр» в своем Facebook.
«Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования «Центр» провели выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия», — отметили там.
Усиление обороны состоялось в рамках учений «Объединенные усилия — 2021». В командовании призывают жителей Черниговской области не препятствовать и не раскрывать маршруты передислокации войск.
- Стратегические учения «Объединенные усилия — 2021» пройдут с 22 по 30 сентября на всех военных полигонах и в акваториях Черного и Азовского морей. В них примут участие более 12 тысяч военных и более 600 единиц техники и вооружения. Кроме украинских военных также будут присутствовать представители Великобритании, Грузии, Италии, Иордании, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии, Румынии, США, Венгрии и Швеции.