Китай успішно завершив першу пілотовану місію

Троє китайських космонавтів, яких першими відправили на орбіту для будівництва космічної станції, завершили свою тримісячну місію і безпечно повернулися на Землю.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Капсула пілотованого космічного корабля «Шеньчжоу-12» приземлилася на посадковий майданчик «Дунфен» в автономному районі Внутрішня Монголія, Північний Китай.

На борту капсули перебували космонавти Не Хайшен, Лю Бомін і Тан Хунбо.

У Китаї заявили, що перший пілотований космічний політ в рамках місії з будівництва китайської космічної станції увінчався повним успіхом.