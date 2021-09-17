У США регулятор не підтримав бустерну вакцинацію препаратом Pfizer

Управління з продовольства та медикаментів США (FDA) не підтримало бустерну вакцинацію препаратом Pfizer.

Голосування стосувалося вакцинації людей у віці від 16 років і старше, пише Reuters.

Так, 16 членів управління були проти введення додаткової дози вакцини, і тільки двоє підтримали цю пропозицію,.

Науковці FDA визначили, що бустерна доза Pfizer не потрібна для захисту від COVID, хоча вона і покращує імунітет.

У звіті також сказано, що зниження ефективності вакцини Comirnaty в боротьбі з мутованим штамом «Дельта» досі не доведено.