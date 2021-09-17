В Україні оновлять правила транскрипції і транслітерації алфавіту, які не змінювались з 2010 року

В Україні планують оновити правила транскрипції і транслітерації алфавіту. Уже в цьому році комісія почне відповідну роботу.

Про це в коментарі «РБК-Україна» заявила голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що країні необхідно позбутися кирилиці. Проте, за словами Демської, Національна комісія зі стандартів державної мови не розглядала питання переходу на латиницю і найближчим часом не планує цього робити.

Втім, до кінця року комісія почне роботу над новими правилами транскрипції і транслітерації з українського алфавіту, оскільки їх не змінювали з 2010 року.

Це стосується, наприклад, латинського відображення географічних назв та iмен в закордонних паспортах.