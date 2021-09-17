В Украине обновят правила транскрипции и транслитерации алфавита, которые не менялись с 2010 года

В Украине планируют обновить правила транскрипции и транслитерации алфавита. Уже в этом году комиссия начнет соответствующую работу.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» заявила председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что стране необходимо избавиться от кириллицы. Однако, по словам Демской, Национальная комиссия по стандартам государственного языка не рассматривала вопрос перехода на латиницу и в ближайшее время не планирует этого делать.

Впрочем, до конца года комиссия начнет работу над новым правилам транскрипции и транслитерации с украинского алфавита, поскольку эти правила не меняли с 2010 года.

Это касается, например, латинского написания географических названий и имен в загранпаспортах.