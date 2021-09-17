У Сумській школі масово отруїлись діти

У Сумській області в селищі Попівка отруїлися діти та працівники місцевого закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів. Наразі триває розслідування інциденту.

Про це повідомляє пресслужба Держспоживслужби.

Спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію стався серед 26 дітей та пʼяти дорослих.

«З характерними симптомами за медичною допомогою звернулася 31 особа. Ступінь перебігу захворювання — легкий, тому всі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція (?), COVID-19 (?)», — йдеться у повідомленні.

На остаточну постановку діагнозу у медиків є три дні, тому наразі біля діагнозів є знаки запитання, оскільки вони потребують підтвердження.

З пʼятниці, 17 вересня, відділ освіти Попівської сільської ради ухвалив рішення перевести учнів школи на дистанційне навчання.

Для встановлення причин Держспоживслужба в Сумській області розпочала санітарно-епідеміологічне розслідування з відбором проб для проведення лабораторних досліджень та інспектування харчоблоку.