У школі Хмельницького отруїлися 92 дитини. До поліції звернулися десятки батьків

У школі Хмельницького отруїлися 92 дитини, через що до підрозділів поліції звернулися 39 батьків.

Про це повідомляє поліція області, яка вже розслідує порушення санітарних правил і норм (ч. 1 ст. 325 КК) та призначила низку експертиз.

Встановлено, що отруїлися учні 1—4 класів. Усі вони харчувалися у шкільній їдальні. Інформацію про перші чотири випадки госпіталізації дітей поліцейські отримали 7 вересня, а після цього кількість госпіталізованих дітей і тих, хто лікується вдома, почала різко зростати.

Щонайменше 11 людей, зокрема одного дорослого, госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Фахівці вже провели дезінфекцію харчового блоку та встановлюють збудника інфекції, причини й обставини отруєння. Школа тимчасово переведена на дистанційну форму навчання.