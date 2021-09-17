У Каліфорнії кутають у ковдру секвою «Генерал Шерман» — так хочуть захистити найбільше дерево у світі від пожежі

У Каліфорнії пожежники загортають стародавні дерева у вогнестійкі ковдри з алюмінієм, аби полумʼя, яке охопило національний парк «Секвоя», не знищило їх. Кутають і дерево «Генерал Шерман» — найбільший і найважчий живий організм на планеті.

Про це повідомляє BBC.

Посадовці побоюються, що вогонь протягом декількох годин може досягти Гігантського лісу, де ростуть найбільші дерева світу. Загалом у лісі близько двох тисяч секвой, в тому числі 83-метрове дерево «Генерал Шерман», найбільше за діаметром дерево на Землі, вік якого становить близько 2 500 років. Його висота може досягати 100 м, маса оцінюється в 1 910 кг.

Експерти кажуть, що дерева секвої дуже вогнестійкі і еволюціонували, щоб вижити у вогні.

Пожежі у парку тривають вже тиждень. Їх намагаються загасити понад 350 пожежників, а також вертольоти і водоскидні літаки. Рятувальники огортають дерева алюмінієвою фольгою, щоб захистити їх.