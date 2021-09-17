Опитування «Рейтингу»: Вінниця, Луцьк та Івано-Франківськ посіли перші місця за якістю життя

Вінниця, Луцьк та Івано-Франківськ посіли перші місця в рейтингу міст за якістю обслуговування, послуг і комфортністю життя.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічним центром «Рейтинг» від імені Центру аналізу та соцдосліджень Міжнародного республіканського інституту.

Рейтинг був складений на основі опитування жителів міст, які оцінювали якість 22 послуг за пʼятибальною шкалою. До уваги брали задоволеність комунальною сферою (збір сміття, опалення, чистота дворів) та інфраструктурою (стан доріг, громадський транспорт тощо). Також оцінювали задоволеність людей гуманітарною сферою (навчальні, медичні, культурні установи), парками, екологією, розвитком промисловості, поліцією і так далі.

В оцінювальному індексі градація йде таким порядком: 1 — жахливо, 2 — погано, 3 — середньо, 4 — добре, 5 — відмінно. До оцінок 4 і 5 не дійшло жодне місто України.

Рейтинг виглядає так: