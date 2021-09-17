Опрос «Рейтинга»: Винница, Луцк и Ивано-Франковск заняли первые места по качеству жизни

Винница, Луцк и Ивано-Франковск заняли первые места в рейтинге городов по качеству обслуживания, услуг и комфорту жизни.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром «Рейтинг» от имени Центра анализа и социсследований Международного республиканского института.

Рейтинг был составлен на основе опроса жителей городов, которые оценивали качество 22 услуг по пятибалльной шкале. Во внимание брались удовлетворенность коммунальной сферой (сбор мусора, отопление, чистота дворов) и инфраструктурой (состояние дорог, общественный транспорт и так далее). Также оценивалась удовлетворенность людей гуманитарной сферой (учебные, медицинские, культурные учреждения), парками, экологией, развитием промышленности, полицией и так далее.

В оценочном индексе градация идет следующим образом: 1 — ужасно, 2 — плохо, 3 — средне, 4 — хорошо, а 5 — отлично. До оценок 4 и 5 не дошел ни один город Украины.

Рейтинг выглядит следующим образом: