Команда Навального опублікувала розслідування про очільника МЗС Росії Лаврова та його коханку. Їхнім «спонсором» виявився олігарх Дерипаска

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров має коханку, яку приховує від громадськості. Її звати Світлана Полякова, і вона має елітне майно та автопарк. Також її родичі активно користуються майном російського олігарха Олега Дерипаски.

Про це йдеться у розслідуваннях «Важных историй» та команди Олексія Навального.

Офіційно Лавров має дружину, яку постійно вказує у своїй декларації. Але насправді має іншу родину, про яку знає його оточення та МЗС. Навіть у записних книжках її записують як Світлану Лаврову.

Жінка володіє елітною квартирою площею 260 квадратних метрів, а також дачею під Москвою. Також у неї є цілий автопарк, серед яких і Mercedes за 20 мільйонів рублів (273 тисячі доларів).

Дочка Світлани Полякової Поліна живе в елітному районі Лондона у квартирі вартістю 400 мільйонів рублів (5,4 мільйона доларів).

Окрім цього, Світлана Полякова дуже часто супроводжує Лаврова під час офіційних закордонних поїздок. Метою візиту вона вказує «відрядження до дипломатичного представництва», хоча сама вона не працює в МЗС. За останні 7 років Полякова 60 разів літала разом із Лавровим у «відрядження». Такими самими способами з міністром закордонних справ Росії літали і донька Полякової, і матір Полякової, і навіть племінниця. Зокрема, у грудні 2016 року племінниця Полякової Валерія літала разом з Лавровим до німецького Гамбурга з метою «відрядження до дипломатичного представництва», хоча дівчині на той момент було 13 років.

Зараз племінниці Полякової 18 років, і вона навчається у Московському державному інституті міжнародних відносин, а також виступає в ООН від російської делегації. Матір цієї племінниці Катерина Вадьяєва теж працює в МЗС заступником директора департаменту звʼязків з громадськістю головного виробничо-комерційного управління з обслуговування дипломатичного корпусу при МЗС Росії.

Також журналісти знайшли зв’язки Лаврова та його таємної родини і олігарха Олега Дерипаски. Світлана Полякова та її племінниця активно користуються літаками, які належать Дерипасці. А донька Полякової Поліна неодноразово публікувала фотографії з вілл у Чорногорії та Італії, які також належать Дерипасці. Відпочивав Лавров з усією цієї ріднею і на яхті Дерипаски у водах Норвегії. Вони там були усього за три тижні до того, як на цій яхті потім ходили сам Дерипаска з російським чиновником Сергієм Приходьком, про яких розповіла ескортниця Настя Рибка.

В обмін на користування майном Дерипаски Лавров особисто вирішує його міжнародні бізнесові проблеми: клопоче про видачу олігарху американської візи, залагоджує конфлікти бізнесу Дерипаски у Гвінеї, домагається преференцій для компаній олігарха на Ямайці тощо.