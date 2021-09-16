Команда Навального опубликовала расследование о главе МИД России Лаврове и его любовнице. Их «спонсором» оказался олигарх Дерипаска

Министр иностранных дел России Сергей Лавров имеет любовницу, которую скрывает от общественности. Ее зовут Светлана Полякова, и она имеет элитное имущество и автопарк. Также ее родственники активно пользуются имуществом российского олигарха Олега Дерипаски.

Об этом говорится в расследованиях «Важных историй» и команды Алексея Навального.

Официально Лавров имеет жену, которую постоянно указывает в своей декларации. Но на самом деле имеет другую семью, о которой знает его окружение и МИД. Даже в записных книжках ее записывают как Светлану Лаврову.

Женщине принадлежат элитная квартира площадью 260 квадратных метров, а также дача под Москвой. Также у нее есть целый автопарк, среди которых и Mercedes за 20 млн рублей (273 тысячи долларов).

Дочь Светланы Поляковой Полина живет в элитном районе Лондона в квартире стоимостью 400 млн рублей (5,4 миллиона долларов).

Кроме этого, Светлана Полякова очень часто сопровождает Лаврова во время официальных зарубежных поездок. Целью визита она указывает «командировки в дипломатическое представительство», хотя сама она не работает в МИД. За последние 7 лет Полякова 60 раз летала вместе с Лавровым в «командировку». Такими же способами с министром иностранных дел России летали и дочь Поляковой, и мать Поляковой и даже племянница. В частности, в декабре 2016 года племянница Поляковой Валерия летала вместе с Лавровым в немецкий Гамбург с целью «командировки в дипломатическое представительство», хотя девушке на тот момент было 13 лет.

Сейчас племяннице Поляковой 18 лет, и она учится в Московском государственном институте международных отношений, а также выступает в ООН от российской делегации. Мать этой племянницы Екатерина Вадьяева тоже работает в МИД заместителем директора департамента связей с общественностью главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России.

Также журналисты нашли связи Лаврова и его тайной семьи и олигарха Олега Дерипаски. Светлана Полякова и ее племянница активно пользуются самолетами, которые принадлежат Дерипаске. А дочь Поляковой Полина неоднократно публиковала фотографии с вилл в Черногории и Италии, которые также принадлежат Дерипаске. Отдыхал Лавров со всей этой родней и на яхте Дерипаски в водах Норвегии. Они там были всего за три недели до того, как на этой яхте потом ходили сам Дерипаска с российским чиновником Сергеем Приходько, о которых рассказала эскортница Настя Рыбка.

В обмен на пользование имуществом Дерипаски Лавров лично решает его международные бизнес-проблемы: ходатайствует о выдаче олигарху американской визы, улаживает конфликты бизнеса Дерипаски в Гвинее, добивается преференций для компаний олигарха на Ямайке и тому подобное.