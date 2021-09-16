Роковини зникнення Гонгадзе: посольство США й українські правозахисники виступили із заявами

Посольство США в Україні, а також правозахисні та медійні організації звернулися до влади з нагоди 21-х роковин зникнення журналіста Георгія Гонгадзе.
Американське посольство наголосило, що влада має притягнути до відповідальності його вбивць і всіх причетних до викрадення та вбивства.
Медійники та правозахисники вимагають забезпечити прозоре розслідування всіх справ про вбивство журналістів, встановити та назвати їх замовників. Крім цього, вони закликають налагодити неупереджену й ефективну роботу правоохоронців і судів у цих справах, а також захищати право людей на достовірну та неупереджену інформацію. Під цим підписались, зокрема, Виконавча Рада Українського ПЕН, Центр прав людини ZMINA, «Детектор медіа», Інститут масової інформації та Центр громадянських свобод.
З нагоди роковин зникнення Гонгадзе висловилась і його дружина Мирослава, яка з дітьми проживає у Вашингтоні та працює головним редактором і керівником Української служби «Голосу Америки».
«Президент, підозрюваний у причетності до замовлення вбивства, насолоджується пенсією. Моєму чоловікові Георгію Гонгадзе був всього 31 рік. Його голову знайшли лише за шість років після вбивства. Ми з доньками нарешті змогли його поховати лише в березні 2016 року. Він був журналістом-розслідувачем. Життя було ціною, яку він заплатив за свою роботу», — зазначила Мирослава Гонгадзе.
- Георгій Гонгадзе у 2000 році заснував інтернет-видання «Українська правда», яке публікувало чимало критичних матеріалів про тодішнього президента Леоніда Кучму та його оточення. 16 вересня 2000 року Гонгадзе вийшов з роботи, але додому не повернувся. У листопаді того ж року в лісі поблизу села Тараща Київської області знайшли обезголовлене тіло, в якому друзі та родичі впізнали зниклого журналіста.
- У листопаді 2000 року спалахнув «касетний скандал», коли глава парламенту Олександр Мороз оприлюднив «плівки Мельниченка» — записи, нібито зроблені майором держохорони Миколою Мельниченком у кабінеті президента Кучми. На плівках люди з голосами, схожими на голоси Кучми та глав МВС Юрія Кравченка та СБУ Леоніда Деркача, обговорюють діяльність Гонгадзе і як з ним бути. На підставі цих записів Кучму звинуватили в наказі вбити журналіста.
- У 2009 році за підозрою у вбивстві Гонгадзе затримали ексначальника головного управління кримінального розшуку МВС Олексія Пукача. На суді він зізнався, що вбив журналіста. У 2013 році суд засудив Пукача до довічного увʼязнення.