Верховний суд залишив чинним довічний термін увʼязнення для засудженого за вбивство Гонгадзе

Верховний суд затвердив довічний вирок колишньому генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, засудженому за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на адвокатку родини Гонгадзе Валентину Теліченко.

Скарги на вирок подали сам Пукач, а також представники другого потерпілого, журналіста й активіста Олексія Подольського. Колишній міліціонер просив пом’якшити покарання, а представники Подольського – відправити справу на новий розгляд. Суд їм відмовив.

Гонгадзе у 2000 році заснував інтернет-видання «Українська правда», яке публікувало чимало критичних матеріалів про тодішнього президента Леоніда Кучму та його оточення. 16 вересня 2000 року Гонгадзе вийшов з роботи, але додому не повернувся. У листопаді того ж року в лісі поблизу села Тараща Київської області знайшли обезголовлене тіло, в якому друзі та родичі впізнали зниклого журналіста.