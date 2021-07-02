Верховный суд оставил в силе пожизненный срок для осужденного за убийство Гонгадзе

Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, осужденному за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на адвоката семьи Гонгадзе Валентину Теличенко.

Жалобы на приговор подали сам Пукач и представители второго потерпевшего, журналиста и активиста Алексея Подольского. Экс-милиционер просил смягчить наказание, а представители Подольского — отправить дело на новое рассмотрение. Суд им отказал.

Гонгадзе в 2000 году основал интернет-издание «Украинская правда», которое публиковало немало критических материалов о тогдашнем президенте Леониде Кучме и его окружении. 16 сентября 2000 года Гонгадзе вышел с работы, но домой не вернулся. В ноябре того же года в лесу около села Тараща Киевской области нашли обезглавленное тело, в котором друзья и родственники узнали пропавшего журналиста.