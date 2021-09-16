Після відправки місії SpaceX на навколоземній орбіті перебуває рекордна кількість космонавтів

Після відправки в космос компанією SpaceX першої цивільної місії Inspiration4 встановлено рекорд за кількістю людей на навколоземній орбіті.

Про це пише The New York Times.

Зараз на ній перебувають 14 осіб. До цього максимальне число людей на орбіті становило 13 осіб, після того, як у 2009 році до Міжнародної космічної станції пристикувався американський шаттл Endeavour.

На МКС перебувають сім космонавтів і астронавтів з Росії, США, Франції та Японії, на китайській орбітальної станції Tiangong — ще троє. При запуску місії Inspiration4 на космічному кораблі Crew Dragon на навколоземну орбіту вирушило ще чотири людини.