Франція заявила про ліквідацію лідера «Ісламської держави у Великій Сахарі»

Французькі військові заявили про ліквідацію лідера угруповання «Ісламська держава в Великій Сахарі (ІДВС)».

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Аднан Абу Валід аль-Сахрауї був «нейтралізований» французькими військами. «Це ще один великий успіх в нашій боротьбі з терористичними угрупованнями в Сахелі», — підкреслив Макрон.

ІГВС приписують більшість нападів в регіоні між Малі, Нігером і Буркіна-Фасо. Останнім часом випадки нападу бойовиків цієї та інших терористичних угруповань на цивільне населення в регіоні почастішали.