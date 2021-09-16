Франция заявила о ликвидации лидера «Исламского государства в Большой Сахаре»

Французские военные заявили о ликвидации лидера группировки «Исламское государство в Большой Сахаре» (ИГБС).

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Аднан Абу Валид аль-Сахрауи был «нейтрализован» французскими войсками. «Это еще один большой успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле», — подчеркнул Макрон.

ИГБС приписывают большинство нападений в регионе между Мали, Нигером и Буркина-Фасо. В последнее время случаи нападения боевиков этой и других террористических группировок на гражданское население в регионе участились.