Кабмін ліквідував ДАБІ. Замість неї запрацює новий орган

Кабінет міністрів на засіданні ліквідував Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ). Замість неї запрацює новий орган — Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ).
Про це на брифінгу розповів міністр громад і територій Олексій Чернишов.
ДІАМ запрацює з 16 вересня. У рамках реформи переважна більшість послуг цього органу будуть надаватися у цифровому форматі. У зв’язку з цим буде ліквідовано людський фактор і зменшено рівень корупції.
«Від сьогодні ДАБІ більше не існує, жоден співробітник цього органу не буде працевлаштованим до новоствореної ДІАМ. Спасибі премʼєр-міністру, колегам з уряду і народним депутатам за підтримку в цій складній і надважливій реформі», — пояснив міністр.
За його словами, наступним кроком реформи стане посилення покарання за порушення будівельних норм і законодавства у цій сфері.
- Раніше посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції викрили на незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності обʼєктів до введення в експлуатацію.
- У березні президент Володимир Зеленський заявив, що Державну архітектурно-будівельну інспекцію ліквідують.