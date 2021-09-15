Кабмин ликвидировал ГАСИ. Вместо нее заработает новый орган

Кабинет министров на заседании ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ). Вместо нее заработает новый орган — Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Об этом на брифинге рассказал министр общин и территорий Алексей Чернышов.

ГИАГ заработает с 16 сентября. В рамках реформы подавляющее большинство услуг этого органа будут предоставляться в цифровом формате. В связи с этим будет ликвидирован человеческий фактор и уменьшен уровень коррупции.

«С сегодняшнего дня ГАСИ больше не существует, ни один сотрудник этого органа не будет трудоустроенным во вновь созданную ГИАГ. Спасибо премьер-министру, коллегам из правительства и народным депутатам за поддержку в этой сложной и сверхважной реформе», — пояснил министр.

По его словам, следующим шагом реформы станет ужесточение наказания за нарушение строительных норм и законодательства в этой сфере.