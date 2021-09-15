В окупованому Криму на розкопках знайшли колекцію прикрас ІІІ століття

Археологи «Кримського федерального університету ім. Вернадського», який окупаційна влада Росії створила у 2014 році, розрили могильник Опушки в Сімферопольському районі, де знайшли колекцію прикрас III століття.

Про це повідомляється на сайті «університету».

Зазначено, що знайдені пара сережок, три браслети і дві нагрудні прикраси могли належати високопосадовим особам аланських племен. Їх знайшли біля дитячих і жіночих людських решток, ймовірно, прикраси були отримані у спадок. Також у могильнику знайшли нові екземпляри мечів аланських воїнів з вирізами, які відносяться до IV століття.

Коштовності добре збереглися і становлять цінність для музейної колекції.

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«Унікальність могильника Опушки в тому, що він став місцем поховань відразу пʼяти стародавніх культур: пізньоскіфської, середньосарматської, пізньосарматської, німецької та аланської. Розкопками ми зʼєднали ділянки могильника з похованнями різних культур. Зараз ми дослідили 1/7 могильника і, сподіваємося, що подальші розкопки допоможуть визначити причини такої уваги до цього місця носіїв пʼяти різних культур», — сказано у повідомленні «університету».

Згідно із міжнародним правом, Крим — українська територія, а тому всі археологічні знахідки є власністю України.