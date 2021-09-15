Археологи «Крымского федерального университета им. Вернадского», который оккупационная власть России создала в 2014 году, разрыли могильник Опушки в Симферопольском районе, где нашли коллекцию украшений III века.

Об этом сообщается на сайте «университета».

Указано, что найденные пара серег, три браслета и два нагрудных украшения могли принадлежать высокопоставленным особам аланских племен. Их нашли возле детских и женских человеческих останков, вероятно, украшения были получены в наследство. Также в могильнике нашли новые экземпляры мечей аланских воинов с вырезами, которые относятся к IV веку.

Драгоценности хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции.

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«Уникальность могильника Опушки в том, что он стал местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской. Раскопками мы соединили участки могильника с погребениями разных культур. Сейчас мы исследовали 1/7 могильника и, надеемся, что дальнейшие раскопки помогут определить причины такого внимания к данному месту носителей пяти различных культур», — сказано в сообщении «университета».

Согласно международному праву, Крым — украинская территория, а потому все археологические находки являются собственностью Украины.