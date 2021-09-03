Суд Амстердама отложил решение по делу о «скифском золоте»

Суд Амстердама отложил решение по делу о принадлежности коллекции «скифского золота» до октября. Украина ожидала решение 14 сентября.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

«Апелляционный суд Амстердама перенес запланированную дату вынесения решения по делу о возврате экспонатов выставки «Крым: золотой остров в Черном море» на 26 октября этого года. Верим, что суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 по возврату «скифского золота» Украине», — написала она в Twitter.

Вынесение окончательного решения откладывается уже не первый раз (изначально его ждали 14 августа). Причину переноса Джапарова не указала.