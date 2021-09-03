Суд Амстердама отложил решение по делу о «скифском золоте»

Суд Амстердама отложил решение по делу о принадлежности коллекции «скифского золота» до октября. Украина ожидала решение 14 сентября.
Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.
«Апелляционный суд Амстердама перенес запланированную дату вынесения решения по делу о возврате экспонатов выставки «Крым: золотой остров в Черном море» на 26 октября этого года. Верим, что суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 по возврату «скифского золота» Украине», — написала она в Twitter.
Вынесение окончательного решения откладывается уже не первый раз (изначально его ждали 14 августа). Причину переноса Джапарова не указала.
- Летом 2014 года в музее Алларда Пирсона в Амстердаме демонстрировали выставку «Крым: золотой остров в Черном море», в которой насчитывалось более 500 экспонатов из нескольких музеев Крыма. Из-за аннексии Крыма Россией экспозицию не вернули на полуостров.
- 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение вынесли на основании конвенции ЮНЕСКО.
- 28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от оккупационных властей Крыма апелляцию на это решение суда. Там считают, что «скифское золото» должно храниться на оккупированном полуострове.
- В конце октября Апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи по делу о «скифском золоте» из-за его связей с Россией. В ноябре 2020 года суд назначил нового судью.