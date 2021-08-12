Украина передала Международному суду сообщение о преступлениях России против культурного наследия Крыма

Офис генерального прокурора передал в Международный уголовный суд сообщение о преступлениях против культурного наследия в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«В сообщении содержится информация о присвоении и разрушении объектов культурного наследия, не оправданных военной необходимостью и осуществляемых незаконным образом и бесцельно», — отметили в ОГП.

В документе приведены доказательства разрушения и присвоения объектов культурного наследия: Древнего города Херсонес Таврический и его хора; исторической среды столицы крымских ханов в Бахчисарае — Ханского дворца, Чуфут-Кале; Крымской астрофизической обсерватории; Башни Константина и Доковой Башни в Феодосии; Церкви Иоанна Предтечи в городе Керчь.

Также описаны многочисленные случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей на временно оккупированной территории Крыма, в частности поселений Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен.

Документ содержит описание других форм преступлений со стороны официальной власти России и оккупационных властей полуострова Крым. Среди них: незаконный оборот предметов культуры, преступная небрежность в процессе так называемой «реставрации» объектов культуры, проведение незаконных археологических раскопок, в частности, раскопок мест захоронений и курганов, их разрушение и разграбление, а также перемещение культурных ценностей с временно оккупированной территории.